Генсек ООН включил урегулирование конфликта на Украине в число приоритетов на 2018 год

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 приоритетных направлений деятельности всемирной организации в 2018 году. В их число он включил урегулирование кризисов на Украине, в Сирии и в других горячих точках, борьбу с терроризмом, противодействие глобальному изменению климата и решение проблем миграции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Административный глава призвал излечить "паралич, который привел к обострению и замораживанию европейских конфликтов". "С учетом того, что там начались обе мировые войны, а также принимая во внимания ресурсы и потенциал Европы, нельзя допустить продолжения конфликтов в регионе", - подчеркнул он.

По его словам, чтобы урегулировать конфликты в регионе, "нужно дать отпор опасной волне национализма, а также придать новую силу посредническим инициативам, включая "нормандский формат" и Трехстороннюю контактную группу по Восточной Украине, минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, международные женевские дискуссии, касающиеся Грузии, и процесс в формате "5+2" по Приднестровью". Кроме того, генеральный секретарь ООН указал на необходимость "сосредоточенных усилий" по поиску долгосрочных решений конфликтов на Западных Балканах. "Я призываю европейских лидеров показать, что континент может существовать в соответствии со своими идеалами общего процветания и мирного сосуществования", - подчеркнул Гутерриш.