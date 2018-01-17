В Хьюстоне из-за непогоды отменили более тысячи рейсов

Число авиарейсов, отмененных в двух аэропортах города Хьюстон в американском штате Техас из-за неблагоприятных погодных условий, превысило одну тысячу, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте аэропортов.

Ранее сообщалось об отмене более 900 рейсов.

Отмены и задержки коснулись главных аэропортов города — международного аэропорта Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша и аэропорта имени Уильяма П. Хобби.

Согласно информации, представленной на сайте воздушных гаваней, 787 рейсов были отменены в самом Хьюстон Интерконтинентал. Также еще 223 рейса были отменены в аэропорту имени Уильяма П. Хобби, задерживаются 64.

Ранее СМИ сообщили о буре "Инга", которая обрушилась на южные американские штаты Луизиана, Миссисипи, Алабама, Теннесси, Джорджия, Южная и Северная Каролина, а также Кентукки и Пенсильванию. Затронут оказался и Техас.

В настоящий момент буря, сопровождаемая градом, снегом и дождем, движется на восток. Губернатор Алабамы Кэй Айви объявила чрезвычайную ситуацию в связи с резким ухудшением погоды.