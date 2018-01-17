Мхитарян хочет вместо «Арсенала» перевестись в «Боруссию». The Independent

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян остается в центре внимания СМИ, которые обсуждают его переход в другой клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «The Independent», которая пишет, что «Манчестер Юнайтед» пришел к согласию с «Арсеналом» по поводу чилийского нападающего Алексиса Санчеса, однако вопрос Мхитаряна пока остается открытым. По сведениям газеты, Мхитарян хочет вместо «Арсенала» перевестись в дортмундовскую «Боруссию».

Другая газета – Mirror, пишет, что до конца недели обмен Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна состоится. Вопрос затягивается, поскольку Мхитарян хочет, чтобы удовлетворили финансовые условия его и Райолы.