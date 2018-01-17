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Генсек ООН посетит Южную Корею в связи с открытием Олимпиады


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил 16 января журналистам в штаб-квартире всемирной организации.

"В феврале я поеду в Республику Корея на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Я надеюсь, что олимпийский дух дружбы народов распространится по всему региону и за его пределы", - сказал Гутерриш.

 




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