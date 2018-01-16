Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с затоплением танкера «Санчи» у восточных берегов Китая, в результате чего погибли десятки членов экипажа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту Рохани и дружественному народу Ирана, пожелав родственникам и близким потерпевших терпения, силы и мужества, чтобы преодолеть эту трагедию.