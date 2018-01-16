Трансфер Мхитаряна в центре внимания международных СМИ: Райола выступил с новым заявлением

Возможный трансфер полузащитника сборной Армении по футболу и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна продолжает оставаться в центре внимания международных средств массовой информации и болельщиков.

Как сообщает Арменпресс, многие пользователи Twitter уже открыто заявляют, что трансфер Мхитаряна уже состоялся. Он сыграет в «Арсенале», а вместо армянского полузащитника в МЮ перешел чилийский форвард Алексис Санчес.

BBC пишет, что Мхитарян отказывается встретиться с Моуринью и собирается переехать в Лондон.

Однако агент Мхитарян, Мино Райола, говоря об армянском полузащитнике, заявил, что Санчес не перейдет в «Манчестер Юнайтед», пока Мхитарян не даст согласие на вступление в лондонский клуб.

Официальных заявлений от «Манчестера Юнайтед» или «Арсенала» пока что нет.