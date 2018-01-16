Группа сирийских студентов Армении передала благодарственное письмо представителю посольства РФ

Группа армянских студентов из Сирии собралась у посольства России в Армении, чтобы передать благодарственное письмо Российской Федерации за постоянную поддержку, направленную на освобождение Сирии и помощь ее народу.

Как сообщает Арменпресс, организаторами этой инициативы были Сириийский студенческий союз в Армении и ОО «Международное гуманитарное развитие».

Руководитель сирийского студенческого союза в Армении Юлия Пампалян сказала, что почти все студенты, прибывшие в Армению из Сирии, участвуют в этой акции.

«Я из города Алеппо, приехала в Армению в 2012 году. Учусь в Ереванском государственном медицинском университете. Я покинула Сирию, потому что там было опасно. Начались террористические движения, они были повсюду, даже вошли в университеты, церкви, они все атаковали. Сейчас мои родственники находятся в Сирии, мы потеряли трех молодых людей, теперь там все разрушено. Мы выражаем нашу благодарность как России, так и Армении, поскольку Армения также оказывала помощь, отправляя продовольствие», - сказала она.

Насри Насри также прибыл в Армению в 2012 году. Родственники находятся в Сирии, только дядя приехал с ним.

«Три года назад, когда я вернулся, ситуация была плохая, но этим летом я также побывал там, ситуация значительно улучшилась. В этом году я заканчиваю учебу и вернусь к родственникам», - сказал студент.

Глава Союза вручила благодарственное письмо советнику посла РФ, который пообещал передать письмо послу и сказал, что Россия будет и впредь оказывать помощь, уделяя больше внимания гуманитарному направлению.

«Самое главное - возрождение страны, и это нелегкая задача. Мы считаем, что все мы, в том числе с помощью Армении, сможем решить эту сложную задачу», - сказал советник посла.