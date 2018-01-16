К годовщине убийства Динка в Стамбуле будут организованы памятные мероприятия

К годовщине убийства Динка в Турции будут организованы памятные мероприятия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос». Как и каждый год, в 15:00 Динка помянут на месте его убийства – перед бывшей редакцией газеты «Акос».

К годовщине убийства Динка в Стамбуле будет организована конференция на тему «Грант Динк, права человека и свобода слова».

Памятные мероприятия пройдут как в Турции, так и зарубежом.

Грант Динк был убит турецкими националистами 19 января 2007г. перед зданием редакции газеты «Акос». По решению суда в 2012 году, организатор убийства Динка Ясин Хайал был приговорен к пожизненному заключению, а непосредственный участник преступления Огюн Самаст – 22 годам лишения свободы.

В октябре 2014 года 5-ый суд по особо тяжким преступлениям принял решение начать расследование дела с нуля. Кроме того, было принято решение возбудить уголовные дела по отношению к 9-и высокопоставленным чиновникам, которые были у власти в период убийства Динка, в том числе и по отношению к бывшему начальнику полиции Стамбула Джелалетину Джера.