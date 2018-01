Президент Ирландии выразил соболезнования в связи со смертью солистки The Cranberries

Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, скончавшейся в понедельник в возрасте 46 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в публикации пресс-службы президента.

" Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей", - говорится в заявлении президента.

Долорес О’Риордан скоропостижно скончалась утром 15 января в лондонском отеле Hilton на улице Парк-лейн. На начальном этапе расследования эта смерть трактуется как необъяснимая.

О’Риордан была вокалисткой популярной рок-группы The Cranberries с 1990 года. В 1994 году группа записала композицию Zombie, прославившую коллектив и получившую в 1995 году Европейскую музыкальную награду телеканала MTV в номинации "Лучшая песня". Последний альбом группы под названием Something Else вышел 28 апреля 2017 года.