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Папа Римский заявил, что опасается начала ядерной войны


Папа Римский Франциск признал, что всерьез опасается возможности начала ядерной войны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Да, я действительно боюсь. Мы находимся на грани. Достаточно инцидента, чтобы вызвать войну. И после такого шага ситуация рискует обвалиться. Поэтому необходимо уничтожить вооружения, прилагать усилия для ядерного разоружения", — заявил в понедельник понтифик, общаясь с журналистами на борту самолета во время перелета из Рима в Сантьяго.

В понедельник утром папа Франциск вылетел из Рима в Сантьяго, начав свою 22-ю зарубежную апостольскую поездку, в ходе которой он посетит Чили и Перу. Возвращение понтифика в Ватикан запланировано на 22 января.

 




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