Чавушоглу вновь обвинил США в невыдаче Гюлена

Глава министерства иностранных дел Турции МевлютЧавушоглу на встрече с турецкой общиной Лос-Анджелесав ходе своего визита в США вновь обвинил США в невыдаче Гюлена оппозиционного проповедника ФетхуллахаГюлена.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА Anadolu.

«Весь мир понял, какая это предательская организация. Дай Бог, чтобы это поняли и США. К сожалению, мы до сих пор не дождались того содействия, которое ждали от США», - сказал он, подчеркнув, что несмотря на множество запросов об экстрадиции Гюлена, против него так и не начато следствие.

Ранее Чавушоглу прокомментировал публикации в США о том, что Турция «с точки зрения безопасности в ряду стран третьей категории – как Судан и Венесуэла».

«Мы не должны остро реагировать на столь неподобающее отношение партнера. Турция – более безопасная страна, чем США», - сказал он.