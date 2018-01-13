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Чавушоглу вновь обвинил США в невыдаче Гюлена


Глава министерства иностранных дел Турции МевлютЧавушоглу на встрече  с турецкой  общиной Лос-Анджелесав ходе своего визита в США вновь обвинил США в невыдаче Гюлена оппозиционного проповедника ФетхуллахаГюлена.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ИА Anadolu.

«Весь мир понял, какая это предательская организация. Дай Бог, чтобы  это поняли и  США. К сожалению, мы  до сих пор не  дождались того содействия, которое  ждали от США», - сказал он, подчеркнув, что несмотря  на множество запросов об экстрадиции Гюлена, против  него так и не  начато следствие.

Ранее Чавушоглу прокомментировал публикации в США о том, что Турция «с точки зрения  безопасности в ряду стран третьей категории – как  Судан и Венесуэла».

«Мы  не должны остро реагировать на столь неподобающее отношение  партнера. Турция – более безопасная страна, чем США», - сказал он.




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