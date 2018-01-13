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Кубок первенства мира по футболу доставят в Ереван


Кубок первенства мира по футболу доставят в  Ереван.

Как передает Арменпресс, кубок Мундиаля-2018 будет в  Ереване 7 февраля. Иные  подробности пока неизвестны. Кубок побывает также в Баку и Тбилиси.

Кубок ЧМ-2018 объедет 24 города Российской  Федерации.

Кубок объезжает страны  всего мира с первенства 2006 года.




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