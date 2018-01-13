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Главный редактор АРМЕНПРЕСС отмечена благодарностью председателя НС РА


Главный редактор ИА АРМЕНПРЕСС Нарине  Назарян отмечена благодарностью председателя НС РА.

Нарине  Назарян награждена за объективное освещение работы армянского парламента.

Награду главному редактору ИА Арменпресс Нарине Назарян вручил  спикер НС РА Ара Баблоян.




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