В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянскому фотографу Ара Гюлеру

Власти стамбульского района Ускюрдар организовали вечер, посвященный известному фотографу армянского происхождения Ара Гюлеру, на котором присутствовал и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА Anadolu.

Калын подчеркнул, что Гюлеризвестен и своими историческими снимками. «Его работы рассказывают об истории Стамбула. Он снимал Дали, Пикассо», - отметил он.

Глава администрации района УскюрдарХилмиТюркмен подчеркнул, что в работах фотографа представлена жизнь во всем ее разнообразии – с переживаниями, эмоциями. «Его объектив запечатлел жизнь большого города, отобразив его борьбу, неувядающую надежду, счастье», - сказал Тюркмен.

Гюлерн подчеркнул в своем слове, что самая важная информация – это история, поскольку только она позволяет узнать прошлое.