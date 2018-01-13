Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянскому фотографу Ара Гюлеру


Власти стамбульского района Ускюрдар организовали вечер, посвященный известному  фотографу армянского происхождения Ара Гюлеру, на котором присутствовал и пресс-секретарь президента  Турции Ибрагим Калын.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ИА Anadolu.

Калын подчеркнул, что Гюлеризвестен и своими историческими снимками. «Его работы  рассказывают об истории Стамбула. Он снимал Дали, Пикассо», - отметил он.

Глава администрации района УскюрдарХилмиТюркмен подчеркнул, что в работах фотографа представлена жизнь во всем ее разнообразии – с переживаниями, эмоциями. «Его объектив запечатлел жизнь большого города, отобразив его борьбу, неувядающую надежду, счастье», - сказал Тюркмен.

Гюлерн подчеркнул в своем слове, что самая важная информация – это история, поскольку только она позволяет узнать прошлое.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации