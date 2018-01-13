Число погибших из-за ливней и оползней в Калифорнии выросло до 18 человек

В результате сильных ливней и оползней в Калифорнии 18 человек, включая двоих детей, погибли, еще 28 получили ранения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.



Ранее власти округа подтвердили гибель 17 местных жителей. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По последним данным, пять жителей штата все еще остаются пропавшими без вести.

Во вторник в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы были погребены под потоками грязи, камней, сломанных деревьев. Спасатели продолжают поиск пострадавших, в поисках людей заняты более 50 спасателей и десяток обученных собак. Эвакуация жителей из опасных зон проводится с помощью вертолетов.