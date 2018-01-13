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Моуриньо намерен заменить Мхитаряна на Санчеса – СМИ


Возможная замена полузащитника национальной сборной  Армении Генриха Мхитаряна  продолжает оставаться в центре внимания международных СМИ.

Как  передает Арменпресс, английские СМИ пишут, что ManchesterUnitedнамерен приобрести чилийца Алексиса Санчеса из Arsenal. Особенно услугами Санчеса интересуется Manchester Sity.

В эти дни «красные дьяволы» проводят учебно-тренировочные сборы в Дубае, в которых участвует и Генрих Мхитарян.




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