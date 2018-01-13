Лейла Зана лишилась депутатского мандата
Депутат турецкого парламента от прокурдской Демократической партии народов Лейла Зана официально лишилась депутатского мандата.
Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт турецкого ИА Anadolu, решение Великого меджлиса опубликовано в официальном печатном органе.
17 ноября 2015г Лейла Зана начала депутатскую присягу на курдском словами «Да здравствует мир!», а слова «турецкая нация» заменила словами «народ Турции». За самовольное изменение текста ее присяга не была принята и она лишилась депутатского мандата, вследствие чего ей было запрещено присутствовать на заседаниях парламента.
20 июля 2017г. президиум меджлиса представил вопрос о лишении Зана депутатского мандата комиссии, в состав которой входят члены комиссий по конституционным и юридическим вопросам. Позднее вопрос был представлен на рассмотрение пленарного заседания меджлиса.
По результатам парламентских выборов 1 ноября 2015г. прокурдская Демократическая партия народов получила 59 мандатов, однако в течение времени 5 лиц были лишены своих мандатов. Это вице-председатель партии ФигеЮксегдаг, ТугбаХезер, ФацсалСарыйылдыз, НурселАрдоган и КесимеКончан. Лишением Лейлы Зана мандата число представителей партии в меджлисе снизилось до 53 человек.