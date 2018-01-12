Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что 12 января, по состоянию на 17:30, Варденяцский перевал труднопроходим из-за шторма. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.