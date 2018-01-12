Президент Армении Серж Саргсян провел беспрецедентную встречу с руководящим составом НС Армении

Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня встречу с руководящим составом Национального Совета Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Глава государства отметил, что хотя периодически встречается со спикером парламента и депутатами, однако данная встреча беспрецедентна в своем формате, поскольку ставит целью сосредоточить внимание на той масштабной работе, которую предстоит проделать после конституционных изменений в условиях новой системы правления. С. Саргсян отметил, что не станет повторять тезисы о своем видении деятельности НС, которые были изложены в его выступлении 18 мая 2017г.

После этого председатель Национального Собрания РА Ара Баблоян подробно представил работу по повышению эффективности реализации полномочий парламента 6-го созыва в соответствии с Конституцией, итоги парламентских слушаний по волнующим общественность важнейшим и актуальным проблемам, результаты деятельности фракций и постоянных комиссий НС, в том числе в направлении активизации парламентской дипломатии.

Спикер парламента, его заместители и присутствующие на встрече другие депутаты – руководители фракций «Республиканская партия Армении», «АРФ „Дашнакцутюн”», «Царукян» и председатели постоянных комиссий НС РА – во время обсуждения представили свои точки зрения и предложения касательно выделенных президентом РА вопросов и предстоящих действий, приоритетных направлений работы НС РА в условиях парламентской модели, а также касательно существующих проблем и вызовов.

Парламентарии были солидарны в том, что в важнейших для государства вопросах представленные в НС политические силы всегда демонстрировали единство и консолидировали усилия как во время работы в международных парламентских структурах, так и в вопросах, касающихся обороны, безопасности страны.

Среди требующих первоочередное решение проблем они выделили необходимость принятия шагов в особенности в направлении усиления аналитического, экспертного потенциала Аппарата НС, улучшение качества работы групп дружбы с разными странами.

Президент с удовлетворением говорил об осуществленной парламентом работе при НС 6-го созыва, одновременно подчеркнув, что нельзя довольствоваться этим, а необходимо сохранить темп работы, чтобы всем существующим проблемам своевременно были даны необходимые законодательные решения.

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