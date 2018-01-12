Начиная с 14:00, полеты в международном аэропорту «Звартноц» осуществляются в штатном режиме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО «Армения - Международные аэропорты» Геворк Абрамян.

По его словам, пока есть задержанные по причине тумана рейсы, однако все уже приходит в обычный режим.

Как сообщалось ранее, из-за густого тумана и плохой видимости в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване посадка самолетов не осуществляется. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба а/п «Звартноц».

По их сведениям, ночью удалось осуществить несколько рейсов, однако с утра, из-за непогоды, посадка воздушных судов стала невозможной. «Последний самолет сел в а/п «Звартноц» в 05:21»,- сообщает пресс-служба а/п «Звартноц».

Последний рейс из Еревана вылетел в направлении Москвы и Воронежа, в 13:20.