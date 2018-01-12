Выставка к 200-летию Айвазовского продлена на месяц

Национальная галерея Армении сообщает, что, с учетом большого интереса со стороны oбщества, выставка «Ованнес Айвазовский. Сотворение», посвященная 200-летию со дня рождения всемирно известного мариниста, будет продлена на месяц.

Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято с учетом большого интереса общественности к выставке.

Как сообщалось ранее, с 3 января по 30 ноября 2017 года общее число посетителей галереи и ее филиалов составило порядка 80 тыс. человек. При этом 43,529 из них пришли посмотреть выставку под названием «Сотворение», посвященную 200-летию со дня рождения известного художника-мариниста Ованнеса Айвазовского.

Выставка «Ованнес Айвазовский. Сотворение» состоит из четырех частей, которые представляют различные стороны живописи мастера, знакомят зрителя с его художественным видением и творческими методами. Основу экспозиции составляют живописные и графические произведения И. Айвазовского из собрания НГА, представлены также работы из музеев Первопрестольного Св. Эчмиадзина, а знаменитая картина «Хаос. Сотворение мира» (собрание Конгрегации мхитаристов в Венеции) демонстрируется в Армении впервые.

Документальные материалы, фотографии из Матенадарана им. М. Маштоца, Национального архива, Музея литературы и искусства им. Е. Чаренца, представленные на выставке, освещают разные периоды жизни и деятельности художника.