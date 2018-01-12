Эксперт считает важным для импортозамещения сотрудничество государства с частным сектором

Председатель Союза отечественных промышленников Вазген Сафарян считает важным для импортозамещения сотрудничество государства с частным сектором, что поможет смягчить зависимость от импортных товаров. Что касается данного накануне президентом Армении Сержем Саргсяном задания о разработке и представлении плана по импортозамещению социально значимых товаров, то Вазген Сафарян считает, что, в первую очередь, это должно затронуть такие важные продукты как масло и мясо. «Эти товары, в основном, ввозятся, это означает, что в сельском хозяйстве нужны сдвиги – нужны крупные фермы, нужно сотрудничество государства с частным сектором.

Крупные фермы позволят увеличить надои, что позволит увеличить производство указанных мною товаров»,- сказал в беседе с «Арменпресс» председатель Союза отечественных промышленников Вазген Сафарян.

Для успешной реализации на рынке фруктов и овощей, по его словам, нужны организации-посредники. «Надо также развивать в Армении кооперацию, надо изучить и простимулировать ту отрасль, которая наиболее эффективна в Армении»,- сказал он.

По его словам, всем подобным планам могут содействовать дешевые кредиты, решения правительства, мягкая налоговая политика.Кроме того, важной проблемой является выгодная экплуатация земель, а также экплуатация земель, которые до сих пор не обрабатывались.

По поводу рисков в сельском хозяйстве, Вазген Сафарян сказал, что если хозяйство не ведется под открытым небом, оно вовсе и не рискованное, поэтому надо создавать теплицы, которые защитят урожай от непогоды.

Как сказал председатель Союза отечественных промышленников Вазген Сафарян, в последние годы соотношение экспорта к импорту в внешней торговле в последниее годы изменилось с 1/3 до ½, что свидетельствует о росте внутреннего производства.

Президент Серж Саргсян 10-го января провёл совещание с целью обсуждения повышения цен на отдельные виды товаров и выработки решений, направленных на возможное смягчение последствий этого.



В совещании приняли участие вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, руководитель Аппарата Президента Армен Геворкян, председатель ЦБ Артур Джавадян, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, главный советник Президента Арам Гарибян, руководитель Контрольной службы Президента Ованнес Овсепян, председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян, председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Артак Шабоян.

Подчеркнув, что присутствующие на совещании руководители некоторых ведомств также несут ответственность за обеспечение свободной и справедливой конкуренции хозяйствующих субъектов, Президент Республики отметил, что ожидает от ответственных должностных лиц, что при соблюдении условий этой конкуренции ими будет осуществляться постоянный строжайший мониторинг повышения цен на отдельные товары, для чего государство имеет все необходимые инструменты. Серж Саргсян потребовал кроме разговоров об объективных причинах или обосновании роста цен они представили решения, направленные на смягчение последствий повышения цен и постоянно информировали общественность об имеющих место на потребительских рынках процессах.

Ани Назарян