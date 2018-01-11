С 2018 года автотранспорт в ЕАЭС будет соответствовать «Евро-5»

С 1 января 2018 года все типы автомобилей, включая грузовой и пассажирский автотранспорт, производимые или импортируемые в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут соответствовать пятому экологическому классу (аналог «Евро-5»). Это позволит снизить в 1,5 раза содержание вредных (загрязняющих) веществ в выхлопных газах новых транспортных средств.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, помимо очевидного положительного экологического эффекта, вступление в силу более жёстких норм позволит стимулировать выпуск более современных типов транспортных средств и внедрение технологий в двигателестроении. Кроме того, появляется возможность для создания новых производств в автомобилестроении, прежде всего, в области изготовления компонентов и комплектующих.

С 1 января 2015 года экологическому классу 5 должны были соответствовать новые модели легковых автомобилей, ранее не производившиеся на территории ЕАЭС. В 2016 году это требование было распространено на все новые легковые автомобили (за исключением автомобилей повышенной проходимости), производимые на территории ЕАЭС или импортируемые из третьих стран.

Исключение из жестких правил технического регламента сделано для граждан стран Союза. Они могут ввозить автомобили для личного пользования, соответствующие экологическому классу не ниже 4-го. Однако эти автомобили должны отвечать другим нормам и требованиям документа, в частности, быть оборудованы так называемыми «тревожными кнопками» (модулем систем вызова экстренных оперативных служб).