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Председательствующая в ОБСЕ Италия поддерживает усилия сопредседателей Минской группы


Италия поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом в постоянном совете ОБСЕ заявил новый действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано, представляя приоритеты и программу своего председательства.

«Мы поддерживаем работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому вопросу для поиска окончательного согласованного решения этого конфликта», - сказал он.

Альфано подчеркнул, что отношение итальянского председательства к затяжным конфликтам останется прежним, и в период председательства Италии в ОБСЕ они всегда будут сосредоточены на этих вопросах.




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