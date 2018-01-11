В зону отдыха и развлечений в Ереване будет инвестировано около 22 млн долларов

Уникальная зона отдыха и развлечений с ультрасовременными аттракционами появится в Ереване. Как передает «Арменпресс», правительство Армении одобрило на заседании 11-го января инвестиционную программу ООО "Парк групп" по строительству в Ереване крупной детской, молодежной и семейной зоны отдыха и развлекательного центра, по которой ООО "Парк групп" выделяется сроком на 99 лет участок земли около улицы Монте Мелконяна, с правом аренды и застройки.

Как отметил мэр Еревана Тарон Маргарян, представляя программу, ООО "Парк групп" намерен инвестировать в программу около 22 млн долларов и открыть 350 рабочих мест. По его словам, строительство зоны отдыха будет осуществляться на территории, прилегающей к улице Монте Мелконяна, площадью в 27,6 га (поблизости от торгового центра "Далма").

Указанная территория в данный момент считается лесополосой, однако не используется по назначению. По проекту, 70% территории будет озеленено, будет высажено более 2000 деревьев, цветников и зон озеленения.

Строительство соответствующей всем европейским стандартам зоны отдыха планируется завершить в течение пяти лет. На территории планируется также построить ультрасовременные аттракционы.



В течение трех месяцев будет завершен процесс оформления документов, а через пять лет состоится открытие зоны отдыха. Когда мы смотрим на эскиз, то понимаем, что зона отдыха будет соответствовать всем европейским стандартам,

В первый же год эксплуатации предполагается, что зона отдыха примет более 300 тысяч посетителей.