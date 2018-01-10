Арцах - настоящая демократия: мэр городa Ле-Пен-Мирабо

Арцах - настоящая демократия, не имеющая аналогов в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила мэр городa Ле-Пен-Мирабо департамента Буш-дю-Рон Франции Моник Слисса.

«Именно по этой причине эта страна заслуживает нашей поддержки», - сказала мэр.

Она отметила, что одно из ее первых решений после вступления на пост мэра в 2001 году было переименование одной из городских площадей в память о геноциде 1915 года.

«Армянские проблемы близки моему сердцу, и поэтому вопрос Арцаха также важен для нас. Мы решили установить контакты с Арцахом, а Ле-Пен-Мирабо стал первым французским городом, который подписал документ о сотрудничестве с одним из регионов Арцаха, Мартуни», - подчеркнула Слисса.