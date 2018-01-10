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Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении


Президент Армении Серж Саргсян 10-го января  подписал ряд законов, принятых НС Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, были подписаны законы о бюджетной системе, о госдолге, об утверждении устава ВС Армении, о ВПК, о военной полиции, об альтернативной воинской службе.


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