Палата представителей Конгресса США поддержала антиправительственные выступления в Иране

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку антиправительственных выступлений в Иране. В ней, в частности, говорится, что законодатели "стоят на стороне иранского народа, который вовлечен в законные мирные протесты против репрессивного коррумпированного режима", в также осуждают "серьезные нарушения прав иранского народа" правительством Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Документ призывает президента Дональда Трампа ввести новые санкции против иранских властей за нарушения прав человека.

"Мы стоим на стороне иранского народа, и должны объяснить, что он не является объектом санкций. Санкции США направлены против репрессивного и дестабилизирующего обстановку режима, не против народа страны", - заявил глава Комитета по иностранным делам палаты представителей Эд Ройс.

Европейские партнеры США выступают против вмешательства США в дела Ирана. Так, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль накануне заявил, что Берлин не будет следовать за Вашингтоном, который призывает к тому, чтобы мировое сообщество выступило за смену правительства Ирана.

По словам З.Габриэля, Германия, как и Франция, "выступают против попыток манипулирования вопросами, связанными с внутренними конфликтами в Иране".

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр на состоявшемся на прошлой неделе по инициативе Вашингтона заседании СБ организации по ситуации в Иране, заявил, что антиправительственные выступления иранцев "не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности".

Он отметил, что "изменения в Иране должны стать не результатом внешнего воздействия, а результатом работы самого иранского народа" и что "нельзя допускать манипулирования этим кризисом" в стране.