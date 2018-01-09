Производство электроэнергии в Армении увеличилось на 6%, а экспорт - на 15%

По данным 2017 года, в Армении зарегистрирован рост в сфере производства и экспорта энергии. Как сообщает Арменпресс, данные об этом предоставил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюняну на странице в Facebook.

В частности, производство электроэнергии в 2016 году составило 7 млрд 315,1 млн кВтч, в 2017 году - 7 млрд 752,9 млн кВтч. Рост составил 6%.

В 2016 году было экспортировано 1 млрд 220,4 млн кВтч электроэнергии, а в 2017 году - 1 млрд 404,8 млн кВтч. Рост составил 15,1%.