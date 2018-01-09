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Айк Ованнисян назначен торговым представителем Армении в Швейцарской Конфедерации


Премьер-министр Армении Карен Карапетян подписал указ о назначении Айка Ованнисяна торговым представителей в Швейцарской Конфедерации сроком на три года. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на e-gov.am.




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