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Таджикистан готовится установить воздушное сообщение с Арменией


Правительство Таджикистана поручило соответствующим ведомствам страны принять необходимые меры для налаживания воздушного сообщения с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство news.tj.

В принятом на днях постановлении правительства Таджикистана поручается утвердить Соглашение между правительством республики и правительством Армении о воздушном сообщении, подписанное 14 июня 2017 года в городе Ереван.

Министерство транспорта Таджикистана совместно с соответствующими министерствами и ведомствами республики должны принять необходимые меры по реализации указанного Соглашения.

Министерству иностранных дел Таджикистана поручается в установленном порядке уведомить армянскую сторону о выполнении Таджикистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления указанного Соглашения в силу.

Как напоминается, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе официального визита в Армению в июне прошлого года договорился с президентом Армении Сержем Саргсяном рассмотреть возможность запуска прямого авиарейса между двумя странами.


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