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Азербайджанского продюсера обвинили в торговле людьми


Управление по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении продюсера Тараны Самедовой, передает Арменпресс со ссылкой на Lent.az.

Согласно информации, ей инкриминируют статью 144 (торговля людьми) Уголовного кодекса Азербайджана. Согласно обвинению, Тарана Самедова вывозила женщин в Турцию в целях сексуальной эксплуатации.

Отмечается, что Тарана Самедова не была арестована на период следствия.




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