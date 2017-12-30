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Президент Серж Саргсян посетил пантеон "Ераблур"


Президент Армении Серж Саргсян 30 декабря вместе с Католикосом Всех армян Гаpегинoм Вторым и в сопровождении высшего руководства Республики посетил воинский пантеон "Ераблур", воздал дань уважения памяти сынов армянского народа, пожертвовавших жизнью во имя независимости Отечества. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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