Президент Армении Серж Саргсян 30 декабря вместе с Католикосом Всех армян Гаpегинoм Вторым и в сопровождении высшего руководства Республики посетил воинский пантеон "Ераблур", воздал дань уважения памяти сынов армянского народа, пожертвовавших жизнью во имя независимости Отечества. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.