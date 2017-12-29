По сравнению с октябрем, в Армении денежная база и масса в ноябре выросли

В ноябре в Армении денежная база составила 1 трлн 031 млрд 293 млн драмов, что больше, чем в октябре, на 18 млрд 725 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЦБ Армении.

По положению на конец ноября 2017 года, денежная масса составила 2 трлн 467 млрд 285 млн драмов, что больше, чем в октябре, на 33 млрд 300 млн драмов.

По стандартам международных резервов и реализации конвертируемой валюты валовые международные резервы составили на конец ноября 2017 года 2 млрд 174.4 млн долларов. Свободно конвертируемые активы в составе валовых международных резервов равнялись 2 млрд 142.8 млн долларов, из коих 1 млрд 435.7 млн долларов – акции, а 707.1 млн долларов – наличная валюта и вклады.