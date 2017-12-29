Выборы в НС Армении, в Совет старейшин Еревана, коалиция, новые законы: «Арменпресс» подводит итоги внутриполитической жизни года

В уходящем году во внутриполитической жизни в Армении произошло множество интересных событий. «Арменпресс» выделил некоторые из них.

Парламентские выборы-2017

Самым примечательным событием года стали выборы в НС Армении. Они отличались тем, что проходили после конституционных реформ и принятия нового ИК Армении, по которому был введен рейтинговый принцип избрания депутатов – вместо мажоритарного. Новоизбранному парламенту предстоит работать в условиях парламенсткого образа правления, что является новинкой для Армении. В полной мере изменения будут завершены к апрелю 2018 года, когда завершатся полномочия президента Сержа Саргсяна.

Заявки для участия в предстоящих парламентских выборах представили 9 политических сил. 4 из них – блоки, 5 – партии.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили партии РПА, АРФД, «Армянское возрождение», «Свободные демократы», и Компартия Армении.

В ЦИК Армении заявки с документами на регистрацию представили блоки «Царукян», «Елк», «АНК-ДПА», «Оганян-Раффи-Осканян».

Очередные парламентские выборы в Армении состоятлись 2-го апреля 2017 года.

ЦИК Армении на внеочередном заседании подвела окончательные итоги голосования на выборах в НС РА, состоявшихся 2 апреля 2017г., и подписала соответствующий протокол.

Блок "Елк" - 122 тыс. 45 бюллетеней “за”.

Партия «Свободные демократы» - 14 тыс. 739 бюллетеней “за”.

Партия "Армянское возрождение" - 58 тыс. 265 бюллетеней “за”.

Блок "Царукян" - 428 тыс. 836 бюллетеней “за”.

Блок "Конгресс-НПА" - 25 тыс. 950 бюллетеней “за”.

Республиканская партия Армении - 770 тыс. 441 бюллетень “за”.

Компартия Армении - 11 тыс. 741 бюллетень “за”.

Блок "Оганян-Раффи-Осканян" - 32 тыс. 508 бюллетеней “за”.

АРФ "Дашнакцутюн" - 103 тыс. 48 бюллетеней “за”.

В голосовании приняли участие 1 млн 575 тыс. граждан.

Число недействительных бюллетеней – 6675.

По итогам выборов в НС РА прошли 4 политические силы: Республиканская партия, блок “Царукян”, блок “Елк” и АРФД.

По итогам голосования в новом парламенте мандаты распределены следующим образом: РПА — 58 мандатов, блок “Царукян” — 31 мандат, блок “Елк” — 9 мандатов, АРФД — 7 мандатов.

Первое заседание новоизбранного НС Армении состоялось 18-го мая, председателем НС Армении был избран Ара Баблоян, его заместителями – Эдуард Шармазанов, Арпинэ Ованнисян и Микаэл Мелкумян.

РПА и АРФД создали коалицию

11-го мая в резиденции президента Республики между Республиканской партией Армении и Армянской Революционной Федерацией «Дашнакцутюн» был подписан Меморандум о создании политической коалиции, которая будет действовать до завершения полномочий Национального Собрания 6-го созыва.

В соответствии с Меморандумом о коалиции, две вышеупомянутые политические силы принимают на себя политическую ответственность за всю деятельность Правительства. В подписанном документе закреплены стратегические цели сотрудничества в рамках политической коалиции, приоритеты коалиции, порядок деятельности и организации.

Со стороны Республиканской Партии Армении документ подписал заместитель председателя РПА Армен Ашотян, от Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» - представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян.

Формирование правительства

После парламентских выборов внимание общественности было приковано к формированию нового правительства Армении. Премьер-министром остался Карен Карапетян, позже были назначены члены кабинета министров.

Министром международной экономической интеграции и реформ Республики Армения является Ваче Габриэлян, министром юстиции Республики Армения является Давид Арутюнян, министр иностранных дел Республики Армения – Эдвард Налбандян, министр обороны Республики Армения – Виген Саргсян, министром диаспоры Республики Армения стала Грануш Акопян, министр здравоохранения Республики Армения – Левон Алтунян, министр культуры Республики Армения – Армен Амирян, и др.

Полномочия кабинета продлятся до апреля 2018 года, когда завершатся полномочия президента Сержа Саргсяна.

Выборы в Совет старейшин Еревана

За парламентскими последовали выборы в Совет старейшин Еревана

ЦИК Армении подвела итоги выборов в Совет старейшин Еревана 14-го мая.

По данным ЦИК Армении, из 842.151 избирателей в голосовании принимали участие 354. 158 человек.

В пользу РПА проголосовали 240.036 избирателей, или 71.25%; в пользу блока «Елк» - 70.731 избирателей, или 21%; в пользу партии «Еркир цирани» - 26.109 избирателей, или 7.75%.

Мэром Еревана был переизбран Тарон Маргарян, он приступил к исполнению своих обязанностей 12-го июня.

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