В Армении будет создан Технологический университет

Правительство Армении утвердило концепцию создания Технологического университета Армении. Как сообщает Арменпресс, министр образования и науки Армении Левон Мкртчян отметил, что университет призван стать ведущим университетом с глобальными устремлениями.

По словам министра, университет станет платформой для образовательных, научно-исследовательских и технологических предприятий.

«Концепция определяет стратегические цели, принципы и особенности создания и деятельности Технологического университета», - сказал министр, добавив, что стратегическая цель университета - развитие и распространение науки и технологий в Армении.