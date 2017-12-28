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В Армении будет создан Технологический университет


Правительство Армении утвердило концепцию создания Технологического университета Армении. Как сообщает Арменпресс, министр образования и науки Армении Левон Мкртчян отметил, что университет призван стать ведущим университетом с глобальными устремлениями.

По словам министра, университет станет платформой для образовательных, научно-исследовательских и технологических предприятий.

«Концепция определяет стратегические цели, принципы и особенности создания и деятельности Технологического университета», - сказал министр, добавив, что стратегическая цель университета - развитие и распространение науки и технологий в Армении.




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