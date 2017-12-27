Серж Саргсян продолжит оставаться лидером партии власти: Эдуард Шармазанов не спешит раскрывать скобки

Зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов коснулся вопроса о вероятности выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера-министра Армении в апреле 2018 года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, РПА и его коалиционный партнер АРФД этот вопрос пока не обсуждали. «Наступит 2018 год, обсудим, все скажем. Г-н президент в последнем интервью обо всем четко сказал. Он также коснулся ожидаемых в 2018 году событий. А что ожидается? РПА со своим коалиционным партнером – АРФД – решат, кто и где может более эффективно работать. Пока этот вопрос не обсуждался», – сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, более достойного лидера Армении, чем действующий президент Серж Саргсян, нет. «Если кто-то и считает, что нет незаменимых политических деятелей, то я считаю, что такой деятель есть, и это - президент Саргсян. Никто из действующих политических деятелей не сможет осуществлять эффективную внешнюю, внутреннюю политику и политику в области безопасности. Сегодня нет более достойного лидера страны чем он», - сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Он также отметил, что независимо от должности, которую займёт действующий президент, он продолжит оставаться лидером РПА.

«Если кто-то считает, что незаменимых людей нет, то я с этим не согласен. Для любого из нас является большой честью быть членом партии, главнокомандующим которой является Серж Саргсян. В Республиканской партии Армении есть один лидер – и для Карена Карапетяна, и для Тарона Маркаряна, и для Вигена Саргсяна, и для меня», - сказал зампредседателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Как известно, в апреле 2018г. завершится срок президентства Сержа Саргсяна и окончательно вступят в силу изменения, внесенные в Конституцию Армении по итогам референдума 2015г. Республика совершит полный переход к парламентской модели правления, в рамках которой расширяются полномочия премьер-министра. В данном контексте активно обсуждается вопрос о раскладе политических сил и кандидатах на пост главы правительства и президента Армении. После принятых в Армении Конституционных реформ в 2015 году страна переходит на парламентскую форму правления, однако действующий президент Серж Саргсян сохранит свои полномочия до истечения своего срока в 2018 году. В 2018 году нового президента будет выбирать армянский парламент.