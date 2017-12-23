Президент Арцаха подписал ряд законов

Президент Бако Саакян подписал законы Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон «О конституционном судопроизводстве», «О внесении изменений в Уголовный кодекс НКР», «О внесении изменения в Гражданский кодекс НКР», «О внесении изменений и дополнений в закон «О гербе НКР», «О внесении изменений в закон «О гимне НКР», «О внесении изменений в закон «О флаге НКР», «О внесении изменений и дополнений в закон «О государственных пенсиях», «О внесении изменения в закон «О социальных гарантиях лицам, занимающим государственные должности».

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.