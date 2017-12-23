США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение

США приняли решение поставить Украине продвинутые оборонительные средства.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента ХезерНауэрт.

"Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине продвинутые оборонительные средства в рамках наших усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет, территориальную целостность и сдержать последующую агрессию", - говорится в ее заявлении.

Американская помощь носит исключительно оборонительный характер. Как подчеркнула Науэрт, США остаются верны Минским соглашениям по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.