По случаю Нового года и Святого Рождества президент Армении пригласил на приём представителей СМИ

В связи с праздниками Нового года и Святого Рождества президент Армении Серж Саргсян 22 декабря в резиденции президента пригласил на прием представителей средств массовой информации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил с предстоящими праздниками и высказал добрые пожелания участвующим в приеме журналистам, в их лице всем журналистам Армении и сотрудникам средств массовой информации, их семьям.

В своей поздравительной речи президент затронул основные политические, экономические и культурные события Армении в прошлом году и их освещение СМИ. Президент Армении также рассказал о роли «четвертой власти» в парламентской республике, сформированной реформированной Конституцией, представил свои ожидания от средств массовой информации относительно освещения ряда важных национальных событий.

***

Речь президента на приёме для журналистов по случаю праздников Нового года и Святого Рождества

Дорогие друзья,

Сердечно приветствую вас в Баграмяна 26, на этой ставшей уже традиционной нашей встрече. Поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и Святого Рождества.

За годы независимости наше медиа-поле претерпело революционные изменения. За последние два с половиной десятилетия нам удалось сформировать динамичное общество, общественные структуры и уникальную свободную журналистику. Я не сомневаюсь, что независимый и беспристрастный журналист должен быть всевидящим оком нашего общества на пути строительства взрослой и демократической системы.

Проходящий год был полон внутренних и внешних политических, экономических и культурных событий, которые находились в центре вашего внимания. Вы подробно рассказали о них и предоставили необходимую информацию общественности, политическим партиям и властям.

Важным национальным событием 2017 года, конечно же, были выборы в Национальное Собрание, 2 апреля. Теперь, с ретроспективным взглядом, мы можем с уверенностью заявить, что эти выборы прошли в конструктивной и сплоченной атмосфере. Выборы получили позитивную оценку наших общественных и международных организаций-наблюдателей, в результате чего наша политическая картина на следующие пять лет была сформирована на основе справедливой конкуренции.

В достижении этого результата был велик также вклад медиа-сферы Армении. Они были признаны международными организациями-наблюдателями, и я благодарен за проделанную вами работу.

Конечно, были также трудности, неудобства, недоразумения. Спокойный избирательный процесс не существует ни в одной стране мира, поскольку страсти в соревновании напряженные, нервы напряжены. В самом деле, самое трудное - проиграть. Не каждый может смириться с этим.

Уважаемые журналисты,

Я глубоко убежден, что нет никаких непреодолимых проблем. Я ценю искреннюю готовность всех сторон и участников открыто обсуждать вопросы и находить на них решения. Это уникальный тест зрелости, который, я уверен, делает честь нашему обществу. Я убежден, что в контексте парламентской республики, сформированной реформированной Конституцией, ваша власть будет играть гораздо большую роль в нашей жизни, и вы готовы принять его.

В уходящем году вы активно освещали работы 6-го Всеармянского форума Армения-Диаспоры. Это позволило десяти миллионам армян виртуально участвовать в этом форуме. Обсуждая роль и значение средств массовой информации, мы должны иметь в виду, что семь миллионов армян живут за пределами Армении.

Я призываю вас установить контакты с представителями СМИ в диаспоре в ближайшие годы. Конечно, я с нетерпением жду вашего более активного участия в процессе разработки и реализации своего видения будущей четырехмиллиардной Армении к 2040 году и будущих планов.

Я также хотел бы видеть такие темы, как участие Армении в интеграционных процессах, работа органов местного самоуправления, процесс расширения общин или экономическое возрождение, получили больше внимания и глубокие оценок от вас. Этот список не является полным. Я был бы очень рад, если бы вы обогатили его темами, которые я пропустил.

Дорогие друзья,

Мы прощаемся с 2017 годом. Еще раз поздравляю вас, всех ваших коллег, родственников и друзей. Я хочу, чтобы вы наслаждались Новогодним и Рождественским праздником и радовались вместе со своими друзьями и родственниками. Пусть успех, счастье и мир в предстоящем 2018 году будут сопровождать вас и ваши семья. Чем спокойнее мы, тем выше коэффициент полезности наших действий.

Благодарю вас.