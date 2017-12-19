Азербайджанские тюремщики сказали, что нет Бога кроме Аллаха, и выбросили Библию в мусорное ведро: блогер Лапшин

Гражданин РФ и Израиля, блогер Александр Лапшин продолжает делать изобличения об Азербайджане и царящих там нравах. Как передает «Арменпресс», блогер Александр Лапшин в своем блоге рассказал о том, что в азербайджанских тюрьмах запрещена любая религиозная литература, кроме мусульманской.

«А вы в курсе, что в азербайджанских тюрьмах запрещена любая религиозная литература, кроме мусульманской? Когда личный самолет жены азербайджанского президента, Мехрибан Алиевой, доставил меня из Минска в Баку, при мне было несколько книг.

Среди них еврейская Тора и сборник рассказов о жизни от православного проповедника, Отца Арсения. Первую мне подарила генконсул Израиля в Белоруссии Юлия Спивакова-Рачински, а вторую прислала Настя - мой хороший друг из Екатеринбурга.

В бакинском СИЗО, когда меня обыскивали при приёме, обе книги тюремщики демонстративно сбросили на пол со словами "Нет другого бога кроме Аллаха", и затем пинками отбросили уже валявшиеся на полу книги в угол, где мусорное ведро. И хотя я достаточно далекий от веры человек, но подобное отношение к книгам, да еще и книгам религиозным, меня сильно покоробило.

Даже в Белоруссии никто не запрещал читать религиозную литературу, и у тех же татар-соседей по камере был Коран, а у половины других сокамерников Библии”, - отметил Лапшин.

По его словам, в Азербайджане трудно будет, если вы не мусульманин. “Невольно вспомнилось сжигание книг нацистами после прихода Адольфа Алоизовича к власти”, - пишет Лапшин.

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Верховный суд Беларуси отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина по поводу решения Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Вечером 7 февраля Лапшин был экстрадирован в Баку.

Позже гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин смог уехать в Израиль, вырвавшись из когтей Азербайджана, и поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара. Особую благодарность Лапшин выразил сотрудникам посольств Израиля и России в Баку, которые не оставляли его в те ужасные дни.