Путин, прибывший в Ереван на мероприятия памяти 100-летия Геноцида, показал принципиальную позицию России: Затулин

РФ готова, при возможности, способствовать снижению напряжения в армяно-турецких отношениях. Как передает «Арменпресс», об этом во время телемоста, организованного в агентстве «Спутник», заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы были стороной, поддерживающей подписание армяно-турецких протоколов, инициатором чего являлись США. Для Барака Обамы это было важно с тем, чтобы отмежеваться от признания Геноцида армян, хотя и он это обещал в предвыборный период»,- заявил Константин Затулин.

По его словам, после того, как Азербайджан резко прореагировал на подписание протоколов, назвав это предательством, Эрдоган нарушил процесс, приостановив дальнейшее течение прогресса в этом вопросе.

«С тех пор армяно-турецкие отношения находятся на замороженном уровне. Мы не являемся сторонниками этого, к сожалению, имеется взаимосвязь – любой шаг турецкой стороны в этом направлении возпринимается Азербайджаном отрицательно»,- заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, Россия сотрудничает с Турцией из прагматических соображений и никак не против Армении. В Москве четко отдают себе отчет в сложности этих отношений – и прошлой, и будущей. Новый этап сотрудничества продиктован желанием урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

"У двух наших стран конфликтующие отношения в разных регионах. Но при возможности из отношений нужно извлекать выгоду", — заметил он.

Но какие-либо совместные проекты двух стран никак не могут быть направлены против Армении. В очередной раз и со всей ясностью это показал президент России Владимир Путин, прибывший в Ереван на мероприятия памяти 100-летия Геноцида, как и главы Франции, Сербии и Кипра. Уже тогда с турецкой стороны поступали намеки на то, что они понимают позицию России, но надеются что лично Путин участия не примет, отметил Затулин.

"Однако российский лидер проявил принципиальность. За этим последовало ухудшение российско-турецких отношений, которое закончилось сбитым российским самолетом", — подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ.

Российские дипломаты понимают, как сложно в армянском обществе воспринимают российско-армянские отношения. Но верно их понимает и истолковывает и МИД Армении, подчеркнул российский депутат.