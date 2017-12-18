Президент Армении Серж Саргсян принял заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер

Президент Армении Серж Саргсян 18 декабря принял заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, которая прибыла в Ереване для участия в мероприятиях в рамках «Недели НАТО».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Серж Саргсян подчеркнул важность мероприятий «Недели НАТО», которые традиционно проводятся в Армении, в плане регулярного информирования общественности об отношениях между Арменией и НАТО.

Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом развивается нормально, и поблагодарил НАТО за оказанную Армении помощь.

Пользуясь случаем, Саргсян попросил передать свои поздравления и наилучшие пожелания Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в связи с продлением срока его полномочий.

Собеседники с теплотой вспомнили свои предыдущие встречи в 2011 году, когда Роуз Гетемюллер была помощником госсекретаря США, а после этого, в штаб-квартире НАТО 27 февраля сего года, на встрече с Генеральным секретарем Столтенбергом.

Кроме отношений Армения-НАТО стороны коснулись внешней политики и политики безопасности Армении, региональных событий и переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Заместитель Генерального секретаря НАТО также поинтересовалась у президента Республики Армения о процессах перехода к новой системе управления в Армении после конституционных реформ.Роуз Гетемюллер поблагодарила Армению за ее решительную и последовательную поддержку, которую своим активным участием в международных миротворческих операциях оказывает Армения, внося свой значительный вклад в обеспечение международного мира и безопасности.Заместитель генерального секретаря НАТО выразила удовлетворение в связи с осуществлением Плана действий индивидуального партнерства (IPAP) с Арменией, отметив, что четыре программы успешно реализованы и уже утверждена Пятая программа Арменией-НАТО на 2017-2019 гг.