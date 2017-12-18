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Министр обороны Армении принял заместителя генерального секретаря НАТО


Министр обороны Армении Виген Саркисян 18 декабря принял заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи Роуз Гетемюллер высоко оценила участие армянских миротворческих войск в операциях НАТО в Афганистане и Косово, придала большое значение совместным усилиям по развитию потенциала, улучшению взаимного партнерства, а также сотрудничеству по военному образованию и другим направлениям.

Стороны обменялись мнениями вокруг процесса реализации Плана действий индивидуального партнерства, а также других программ.

Министр обороны представил гостье обусловленные конституционными изменениями реформы оборонного законодательства, направленные на совершенствование военной службы новые инициативы, модернизацию оборонного образования, совершенствование системы гражданского и общественного контроля Вооруженных сил, а также перспективы сотрудничества.



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