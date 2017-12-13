Премьер-министр обсудил с ректором университета Айказян вопросы реализации образовательных программ и укрепления связей Армения-диспора

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял ректора Бейрутского университета Айказян Пола Айдостяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что в Армении всегда высоко оценивали роль университета Айказян в обеспечении качественного университетского образования и внесении весомого вклада в сферу арменоведения. Он отметил важность уже имеющегося взаимодействия между университетом Айказян и образовательными заведениями и научными учреждениями Армении, в частности, в сфере осуществления программ обмена студентами и преподавателями.

Собеседниками была подчеркнута важность сотрудничества университета Айказян с образовательными и научными организациями Армении.

На встрече были также обсуждены вопросы дальнейшего укрепления связей Армения-диаспора, реализации потенциала диаспоры.