Подписание нового соглашения между Арменией и Японией станет стимулом для роста обоюдных инвестиций: посол Японии в Армении Эйджи Тагучи

В скором времени правительства Армении и Японии подпишут новое соглашение. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи.

По его словам, подписание нового соглашения между Арменией и Японией станет стимулом для роста обоюдных инвестиций.

«Этим соглашением не устанавливается, в каких областях будут производиться инвестиции: в нем устанавливаются общие порядок и процедуры, что позволит инвесторам быть уверенными, что все будет регулироваться в рамках закона. Подобные соглашения обязательны для любых стран, где Япония готовится делать инвестиции. Именно этому и послужит данное соглашение»,- сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи.

По его словам, интерес для инвесторов представляют инновационные технологии, туризм, сельское хозяйство.

По его словам, к широко известным японским товарам – автомобилям и бытовой технике, могло бы добавиться медицинское оборудование, детали, новые материалы, что, возможно, и заинтересует армянский рынок. Японского покупателя интересуют вино, мед и сухофрукты из Армении. «Что касается экспорта, в Японии будут заинтересованы вином, медом и сухофруктами из Армении», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи.

По его словам, каждый год в Японии походит фуд-экспо – выставка продуктов питания. В 2018 г представители Армении также примут в ней участие. Они представят вино, коньяк, мед, сухофрукты, и смогут завязать интересные бизнес-отношения с японскими партнерами. Также интересны направления для инвестиций в сфере ИТ, туризма, сельского хозяйства.