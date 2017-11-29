584 крупных и средних налогоплательщиков увеличили налоговые платежи почти на 50%

Налоговые доходы за 10 месяцев текущего года выросли в 57 сферах экономики, в частности, сферах горнодобывающей промышленности, предоставлении услуг, промышленности, импорта и торговли. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал представитель КГД Армении Армен Сафарян, отметив, что рост составил 53,6 млрд. драмов или 18,6%.

«Анализ показал, что 93 млрд налогового роста был зарегистрирован среди 584 крупных и средних налогоплательщиков, а рост налоговых поступлений последних составляет 48,6%», - сказал он.

По словам Сафаряна, снижение было зафиксировано в нескольких областях, в частности, в сфере коммуникации, строительства, образовательных проектов, импорта фармацевтических препаратов, издательств, производства непродовольственных товаров и дорожного строительства.