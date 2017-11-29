Саундтрек к фильму, рассказывающему о Геноциде армян, выдвинут в качестве соискателя премии «Грэмми»

Саундтрек к фильму «Обещание», рассказывающему о Геноциде армян, выдвинут в качестве соискателя премии «Грэмми». Автором и исполнителем музыки является Крис Корнелл. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт премии «Грэмми».

Песня Корнелла «Обещание» выдвинута в качестве соискателя премии «Грэмми» в номинации «Лучшее рок-исполнение». Известный рок-музыкант Крис Корнелл умер в 2017 году в возрасте 52 лет.

Он был композитором и гитаристом рок-группы Soundgarden.