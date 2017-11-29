Вице-спикер Кнессета уверена, что, в конце концов, Израиль выразит свою позицию по вопросу Геноцида армян

«Арменпресс» побеседовал с вице-спикером Кнессета, руководителем группы межпарламентской дружбы с Арменией Тали Плосков о нынешнем положении в отношениях между Арменией и Израилем, о сотрудничестве в различных областях, о признании Геноцида армян и пр.

- Г-жа Плосков, как вы оцените визит министра ИД Армении Эдварда Налбандяна в Израиль?

-Я уверена, что визит министра ИД Армении Эдварда Налбандяна в Израиль был очень важным, он говорит об интересе к дальнейшему развитию отношений между Арменией и Израилем, причем, интересе обоюдном. Благодаря подобным визитам удается наладить отношения не только между политическими деятелями, но и между народами, особенно, с учетом того, что армян в Израиле немало. Для них очень важно помнить свою страну, историю, культуру, традиции.

Мы вместе ищем пути для поддержки и помощи друг другу в различных отраслях. Мы обсуждали возможности расширения межпарламентской активности, сотрудничества на международных площадках, взаимного укрепления позиций наших стран, урегулирования связей в различных отраслях, а также расширения сфер общения между народами обеих стран. На нашей встрече с министром мы подняли вопросы о расширении межпарламентской работы, министр Налбандян отметил, что сотрудничества между нашими группами дружбы только улучшается. Ведь основная цель работы наших групп парламентской дружбы - это и есть поиск путей сотрудничества, поддержки на международной арене, взаимного усиления позиций наших стран, и конечно же, налаживание экономических связей, сотрудничество в сферах высоких технологий, сельского хозяйства, туризма, культуры, и дальнейшее расширение контактов между нашими народами.

- Какие изменения в развитии отношений между обеими странами вы бы отметили за последнее время?

- За последние два года нами проведена довольно объемная работа – оживились двусторонние контакты, запущены прямые авиарейсы между двумя странами, что способствует новому сотрудничеству. Напомню, первый регулярный рейс Ереван-Тель-Авив-Ереван был осуществлен 17 мая авиакомпаний "Armenia". При моем содействии мэры городов Петах-Тиква и Гюмри подписали протокол о намерениях: вскоре эти города станут городами-побратимами, между ними будут установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.

-26-го октября в Израиле был организован прием на уровне президента, в рамках которого французкий шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур был награжден за гуманитарную деятельность в годы Холокоста. Тогда он заговорил о признании Геноцида армян со стороны Израиля. Что вы скажете по этому поводу?

- Давайте все-таки согласимся с тем, что позиция Израиля в этом вопросе, если сравнить с позицией трехлетней давности, изменилась в лучшую для Армении сторону. Об этом свидетельствует и то, что вопрос был поднят и на пленарном заседании Кнессета, обсуждение продолжилось в комиссии по образованию, где практически было объявлено о признании трагедии армянского народа. Я знаю, что такое трагедия армянского народа, мы душой и сердцем с Арменией и уверена, что в конечном итоге Израиль выразит свою позицию в пользу Армении.

- В отношениях между обеими странами все еще остается открытым вопрос об открытии посольств. Какие перспективы вы видите в этом вопросе для перевода дипломатических отношений на новый уровень?

- Что касается вопроса об открытии дипломатических корпусов. Я полностью поддерживаю эту идею. Так как этот вопрос был поднят относительно недавно работа в этом отношении только начата

- Важным является также вопрос либерализации визового режима между обеими странами. Можно ли ожидать видимый результат по этому вопросу в ближайшее время?

- Вопрос о безвизовом режиме между нашими странами один из важнейших. Он тоже поднимался на встрече с министром. Поскольку в настоящий момент между Израилем и Арменией действует соглашение о безвизовом режиме для держателей дипломатических паспортов, я лично не сомневаюсь, что договоренности о расширении этого соглашения для обычных граждан наших стран мы сможем достичь в ближайшее время.