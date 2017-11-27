Соглашение Армения-ЕС отражает высокий уровень согласия сторн по вопросу нагорно- карабахского урегулирования

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС отражает очень высокий уровень согласия Евросоюза и Армении по вопросу нагорно-карабахского урегулирования.

«Формулировки (в связи с урегулированием вопроса Нагорного Карабаха – ред.), существует договоренность, которая отражает высокий уровень согласия между Арменией и ЕС», - как сообщает Арменпресс, сказал Петр Свитальский.

По его словам, в соглашении очень четко говорится о том, что ЕС полностью поддерживает мирное урегулирование проблемы Нагорного Карабаха, работу сопредседателей Минской группы и готов внести свой вклад в процесс укрепления доверия в регионе.

«ЕС готов, оказывая четкую поддержку, содействовать укреплению доверия, а также постконфликтную реабилитационную деятельность. Мы верим в важность мирного урегулирования этого конфликта в вопросе развития Армении и региона, а также установление стабильности европейского соседства», - добавил представитель ЕС.